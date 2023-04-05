Форвард "Фулхэма" получил 8-матчевый бан

Контрольно-дисциплинарная комиссия АПЛ вынесла вердикт по поводу неспортивного поведения форварда “Фулхэма” Александра Митровича.

В матче четвертьфинала Кубка английской лиги с “Манчестер Юнайтед” (1:3) Митрович пытался схватить руку арбитра Криса Кавана, за что увидел перед собой красную карточку.

Обычно такие нарушения караются дисквалификацией на три матча, но Митрович пропустит восемь игр, а также получит штраф в размере € 86 тыс.

В планах клуба и футболиста обжаловать данное решение.

Отметим, что после матча Митрович извинился перед арбитром. Также он планирует выплатить штраф.