В Лиге 1 появился новый лучший бомбардир: он обошел Мбаппе
Новости футбола Сегодня, 03:17
Фото: твиттер Реймса/Автор неизвестен
Форвард “Реймса” Фоларин Балогун обошел нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции в этом сезоне.
Вчера арендованный у “Арсенала” футболист забил три гола в игре против “Лорьяна” (4:2).
На данный момент на счету Балогуна 14 мячей, в то время как у Мбаппе - 13 голов.
Следом за ними расположились Терем Моффи из “Лорьяна”, форвард ПСЖ Неймар, Джонатан Дэвид из “Лилля”, Виссам Бен-Йеддер из “Монако” и Александр Ляказетт “Лиона”, на счету которых по 12 голов.
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