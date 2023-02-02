В Лиге 1 появился новый лучший бомбардир: он обошел Мбаппе

Форвард “Реймса” Фоларин Балогун обошел нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции в этом сезоне.

Вчера арендованный у “Арсенала” футболист забил три гола в игре против “Лорьяна” (4:2).

На данный момент на счету Балогуна 14 мячей, в то время как у Мбаппе - 13 голов.

Следом за ними расположились Терем Моффи из “Лорьяна”, форвард ПСЖ Неймар, Джонатан Дэвид из “Лилля”, Виссам Бен-Йеддер из “Монако” и Александр Ляказетт “Лиона”, на счету которых по 12 голов.