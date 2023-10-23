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В Греции не доиграли матч из-за брошенной петарды

Новости футбола Сегодня, 10:47
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
В Греции не доиграли матч из-за брошенной петарды В Греции не доиграли матч из-за брошенной петарды

Безумие в греческой Суперлиге. Матч двух лидеров между Олимпиакосом и Панатинаикосом остановили из-за того, что на футболиста прилетела петарда, сообщает Daily Mail.

В воскресенье, 22 ноября, проходил матч между лидерами греческой Суперлиги. На 28-й минуте Панатинаикос открыл счет в матче благодаря голу Вагианнидиса. В начале второго тайма Олимпиакос сравнял счет. Мади Камара отметился на 48-й минуте.

На 50-й минуте с трибуны хозяев неизвестный бросил петарду в сторону запасных игроков гостей, которые разминались. После взрыва потрясенный испанский полузащитник Хуанкар упал на землю. Футболиста вынесли на носилках до подтрибунного помещения, а затем доставили в больницу для обследования.

После инцидента судья остановил игру. Команды очень долго не решались выходить снова на футбольное поле. Через час после паузы арбитр решил не возобновлять матч. В настоящее время неизвестно, как будет решаться судьба матча, однако судья зафиксировал протокол игры, и результат будет решаться позже.

Журналист Дэвид Пикон написал, что после обследования футболиста, на которого прилетела петарда, врачи выявили частичную потерю слуха, сотрясение мозга и внутреннее повреждение уха, которое обычно вызывает нестабильность, тошноту и головокружение.

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