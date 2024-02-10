Болельщики срывают матчи в Германии. Что известно о причинах?

Игра между Унионом и Вольфсбургом в Бундеслиге была прервана на длительное время и даже существовала угроза отмены. Фоном является протест некоторых болельщиков против ДФЛ. Отметим, что это уже не первая подобная акция.

Через 25 минут после стартового свистка игра была прервана из-за того, что из фан-блока берлинской команды на поле полетели теннисные мячи – протест против решения ДФЛ о привлечении инвесторов. После доброго десятиминутного перерыва игра должна была продолжиться снова, однако на поле снова полетели теннисные мячи под скандирование «Теннисные мячи – не преступление».

A 21 min first half stoppage time has been added for Union Berlin vs Wolfsburg after fans halted the game throwing tennis balls into the pitch protesting against potential outside investors in the league 🎾



You won't see this anywhere else in the world 🇩🇪#Bundesliga #FCUWOB pic.twitter.com/ia3hgsx8NX — DW Sports (@dw_sports) February 10, 2024

Palline da tennis in campo, la protesta dei tifosi ferma la #Bundesliga: interrotta Union Berlino-Wolfsburg https://t.co/kytZWxRs5h pic.twitter.com/GXTtk8Oc2J — calciomercato.com (@cmdotcom) February 10, 2024

Рефери Маттиас Йолленбек через несколько секунд снова дал свисток, увел команды с поля и, наконец, в раздевалку. Тем временем исчезли и плакаты протеста в адрес ДФЛ, а с главной трибуны раздался свист в сторону фан-сектора. Отметим, что теннисные мячи летели на поле и с гостевой трибуны тоже.

После получасового перерыва игра возобновилась.

Также практически на 15 минут прерывался матч между Боруссией Менхенгладбах и Дармштадтом. Болельщики хозяев также забросали поле теннисными мячами и вывесили баннер: “Боруссия, слушай своих фанатов!”.

Borussia Mönchengladbach at home to SV Darmstadt 98 this afternoon.



After over 100 Gladbach fan clubs signed a letter to their club demanding a revote on the DFL investor deal, banner on the Nordkurve reads: “Borussia, listen to your fans!”#bundesliga pic.twitter.com/0btba8o0wQ — Matt Ford (@matt_4d) February 10, 2024

Вчера похожая акция протеста была на других матчах чемпионата Германии: в Бундеслиге Боруссия Дортмунд - Фрайбург и в Бундеслиге 2 Гамбург - Ганновер.