Болельщики срывают матчи в Германии. Что известно о причинах?
Игра между Унионом и Вольфсбургом в Бундеслиге была прервана на длительное время и даже существовала угроза отмены. Фоном является протест некоторых болельщиков против ДФЛ. Отметим, что это уже не первая подобная акция.
Через 25 минут после стартового свистка игра была прервана из-за того, что из фан-блока берлинской команды на поле полетели теннисные мячи – протест против решения ДФЛ о привлечении инвесторов. После доброго десятиминутного перерыва игра должна была продолжиться снова, однако на поле снова полетели теннисные мячи под скандирование «Теннисные мячи – не преступление».
Рефери Маттиас Йолленбек через несколько секунд снова дал свисток, увел команды с поля и, наконец, в раздевалку. Тем временем исчезли и плакаты протеста в адрес ДФЛ, а с главной трибуны раздался свист в сторону фан-сектора. Отметим, что теннисные мячи летели на поле и с гостевой трибуны тоже.
После получасового перерыва игра возобновилась.
Также практически на 15 минут прерывался матч между Боруссией Менхенгладбах и Дармштадтом. Болельщики хозяев также забросали поле теннисными мячами и вывесили баннер: “Боруссия, слушай своих фанатов!”.
Вчера похожая акция протеста была на других матчах чемпионата Германии: в Бундеслиге Боруссия Дортмунд - Фрайбург и в Бундеслиге 2 Гамбург - Ганновер.