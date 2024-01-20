Болельщики едва не сорвали матч Бундеслиги между Бохумом и Штутгартом

Сегодняшний поединок между Бохумом и Штутгартом едва не сорвали болельщики. Хотя этот инцидент и не связан напрямую с акцией протеста против привлечения инвесторов. Из-за того, что гостевые фанаты перекрыли аварийные выходы и пути эвакуации флагами и баннерами, судья Бастиан Данкерт начал второй тайм на 45 минут позже, чем планировалось.

В немецком футболе продолжает набирать обороты скандал вокруг Немецкого футбольного союза (DFB). Болельщики различных команд двух высших дивизионов местного футбола во время матчей бросают на поле шоколадные монеты, имитируя деньги. Это связано с решением футбольного союза о привлечении сторонних инвесторов в местный футбол.

Напомним, Немецкий футбольный союз намерен продать 8% акций будущих телевизионных прав частным зарубежным инвестиционным компаниям. Подобная инициатива предлагалась в мае текущего года, но тогда она была отклонена большинством голосов клубов из первой и второй Бундеслиги.