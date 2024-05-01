"Я плакал до последней капли". Златан рассказал о большой для него потере

Легендарный бывший нападающий Златан Ибрагимович рассказал о моменте, когда он плакал практически без остановки. Это произошло, когда умер его агент Мино Райола.

“Когда скончался мой агент Мино Райола, это стало для меня большим ударом. Я плакал до тех пор, пока не закончилась последняя воздушная капля. Он до сих пор не закончен, потому что иногда у меня возникают воспоминания. Меня расстраивает то, что я слишком сильно по нему скучаю. Все, кто знает его и меня, понимают, насколько мы были близки. Если бы я могла написать ему сообщение сейчас, и он бы его прочитал? Я скучаю по тебе”, – рассказал Ибрагимович в эфире AB Talks.

Мино Райолы, который является одним из величайших футбольных агентов в истории, не стало в апреле 2022 года. Он скончался из-за проблем с сердцем.

После завершения карьеры Златан Ибрагимович стал советником и операционным партнером инвестиционного портфеля владельцев Милан RedBird Capital Partners в сфере спорта, медиа и развлечений.