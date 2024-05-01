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Экс-игрок Ман Юнайтед был близок к тому, чтобы стать тренером сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 08:11
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Экс-игрок Ман Юнайтед был близок к тому, чтобы стать тренером сборной Англии Экс-игрок Ман Юнайтед был близок к тому, чтобы стать тренером сборной Англии

После окончания карьеры в 2011 году экс-защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл перешел на тренерскую работу, сначала будучи ассистентом сэра Алекса Фергюсона на «Олд Траффорд», а вскоре перейдя на аналогичную должность в штабе Роя Ходжсона в стане сборной Англии. Но, он мог стать и его преемником.

В декабре 2015 года Невилл принял Валенсию, и именно в тот момент он получил приглашение на должность главного тренера «трёх львов», но после работы в испанском клубе:

«Я никогда не говорил об этом публично, но я припоминаю, когда я брал Валенсию в декабре, мне позвонил Дэн Эшворт и сказал, что это отличный шаг, чтобы быть ближе к тому, чтобы занять должность в сборной Англии, когда Ходжсон объявил, что он уходит с команды.

Я всегда помню тот телефонный звонок и его слова о том, что это прекрасная возможность, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было правильно, что я не справился с работой, потому что не приложил к этому усилий. Учитывая то, как я сейчас отношусь к работе, мне нужно было потерпеть неудачу, чтобы получить пощечину, и я вернулся к этому, что я и делаю сейчас», – цитирует НевиллаGoal.

В Валенсии Невилл проиграл 11 из 28 матчей, и в итоге не доработал и до конца сезона, попрощавшись с должностью в марте 2016 года. После этого специалист не принимал никакой клуб.

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