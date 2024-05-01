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Промоутер Усика: "Как можно называть Александра плаксой?"

Новости бокса Сегодня, 07:54
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
Промоутер Усика: "Как можно называть Александра плаксой?" ФОТО: Francois Nel

Александр Красюк, который является представителем действующего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александра Усика высказал мнение о будущем бое украинца с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Как можно называть Усика плаксой? Человек, который завоевал чемпионский титул в Польше, который никогда не проводил защиту поясов и вообще не дрался на родине. Он всегда заходил на площадку соперника и уничтожал его.

Теперь он уже несколько лет гоняется за Фьюри, и Фьюри убегал от него четыре раза подряд. Я очень надеюсь, что на этот раз Фьюри наденет свой шлем и защитное снаряжение в лагере, не повредит себе брови или что-то еще, что он может повредить, и бой 18 мая пройдет так, как он должен был пройти в декабре, а затем в феврале.

Это бой всей жизни, его ждет весь мир, мы не можем его не сделать. Давайте попробуем надеяться, помолимся за Тайсона и будем ожидать, что этот парень выйдет на ринг 18 мая", – заявил Красюк.

Объединительный бой между Усиком и Фьюри был перенесен на 18 мая с 17 февраля этого года.

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