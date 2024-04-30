Бывший форвард сборной Германии шокировал своим лишним весом
Бывший нападающий сборной Германии Макс Крузе возобновил игровую карьеру в аматорском клубе Дерсимспор из Берлина.
Однако всех болельщиков шокировала текущая физическая форма 36-летнего нападающего. На фотографиях с первого матча Крузе за Дерсимспор видно, что он набрал не один десяток килограмм лишнего веса.
Интересно, что профессиональную карьеру Крузе завершил лишь в ноябре прошлого года. Его последним клубом стал Падерборн, за который футболист успел сыграть 5 матчей и отметиться 1 ассистом в теущем сезоне Второй Бундеслиге.
За свою карьеру Крузе успел поиграть в составе Вольфсбурга, Боруссии Менхенгладбах, Фенербахче, Униона Берлин, Вердера, Фрайбурга и Санкт-Паули. В 307 матчах Бундеслиги на его счету 97 голов.
За сборную Германии Крузе сыграл 14 матчей и забил 4 мяча.