Бывший форвард сборной Германии шокировал своим лишним весом

Бывший нападающий сборной Германии Макс Крузе возобновил игровую карьеру в аматорском клубе Дерсимспор из Берлина.

Однако всех болельщиков шокировала текущая физическая форма 36-летнего нападающего. На фотографиях с первого матча Крузе за Дерсимспор видно, что он набрал не один десяток килограмм лишнего веса.

🇩🇪⚽️ Max Kruse has appeared again! He played for a Berlin amateur club over the weekend. pic.twitter.com/mo3cqAIfqe — EuroFoot (@eurofootcom) April 29, 2024

Интересно, что профессиональную карьеру Крузе завершил лишь в ноябре прошлого года. Его последним клубом стал Падерборн, за который футболист успел сыграть 5 матчей и отметиться 1 ассистом в теущем сезоне Второй Бундеслиге.

За свою карьеру Крузе успел поиграть в составе Вольфсбурга, Боруссии Менхенгладбах, Фенербахче, Униона Берлин, Вердера, Фрайбурга и Санкт-Паули. В 307 матчах Бундеслиги на его счету 97 голов.

За сборную Германии Крузе сыграл 14 матчей и забил 4 мяча.