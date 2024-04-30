В новом контракте с Кубарси Барселона пропишет космическую клаусулу

В ближайшее время Барселона официально объявит о подписании нового контракта с молодым центральным защитником Пау Кубарси.

Как сообщает Фабрицо Романо, спортивный директор Барсы Деку согласовал с Кубарси все детали нового долгосрочного контракта.

Барселона делает все возможное, чтобы сохранить Кубарси в команде на долгие годы, поэтому в новом контракте будет прописана огромная клаусула размером в 1 миллиард евро.

Ранее такую же клаусулу Барселона прописала в новом контракте с молодым левым защитником Алехандро Бальде.

В текущем контракте Кубарси действует клаусула размером в 8,5 миллиона фунтов, которой хотел воспользоваться Манчестер Юнайтед.

Во второй половине текущего сезона 17-летний Кубарси неожиданно пробился в основной состав Барселоны. На его счету 19 матчей за команду Хави.