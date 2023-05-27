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В Бундеслиге определились неудачники сезона

Новости футбола Сегодня, 12:12
В Бундеслиге определились неудачники сезона Фото: инстаграм "Шальке"/Автор неизвестен

Завершились матчи 34-го тура чемпионата Германии. “Шальке” проиграл на выезде “РБ Лейпциг” со счетом 2:4 и вылетела из Бундеслиги. “Штутгарт” сыграл вничью с “Хоффенхаймом” (1:1) и сыграет в переходных матчах за право остаться в Бундеслиге. Ранее из элитного дивизиона вылетела “Герта”, которая завершила сезон победой над “Вольфсбургом” (2:1).

“РБ Лейпциг” – “Шальке” - 4:2 (2:1)
Голы: Лаймер, 10 - 1:0, Нкунку, 19 - 2:0, Каминьски, 28 - 2:1, Орбан, 49 (автогол) - 2:2, Поульсен, 82 - 3:2, Нкунку, 90 - 4:2

“Штутгарт” – “Хоффенхайм” - 1:1 (0:0)
Голы: Бебу, 75 - 0:1, Тиагу Томаш, 80 - 1:1

“Вольфсбург” – “Герта” - 1:2 (1:0)
Голы: Каминьски, 2 - 1:0, Маза, 55 - 1:1, Рихтер, 68 - 1:2

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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Шальке-04 Штутгарт Герта Бундеслига Германия
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