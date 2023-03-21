В "Барселоне" возмущены высказываниями Анчелотти

"Барселона" удивлена высказываниями главного тренера "Реала" Карло Анчелотти по итогам матча 26-го тура чемпионата Испании.

После встречи итальянский тренер резко выразил свои вопросы по поводу судейства.

Как пишет Marca, "Барселона" проявляет уважение к Анчелотти, но считает, что его комментарии были сделаны на эмоциях.

Напомним, что после поражения отставание "Реала" от "Барселоны" увеличилось до 12 очков.