В "Барселоне" разработали план по возвращению Месси

“Барселона” нашла способ вернуть форварда ПСЖ Лионеля Месси в команду.

По сообщению Mundo Deportivo, футболисту понизят зарплату, но при этом гарантируют определенный процент от доходов клуба в случае успешных выступлений в турнирах.

Напомним, что аргентинец является воспитанником “Барселоны”, он выступал за команду до лета 2021 года.

Сейчас Месси ведет переговоры с парижанами о продлении контракта, действие которого заканчивается в конце сезона.