В Англии снюс широко распространился среди футболистов

Все больше и больше английских игроков принимают снюс, который представляет собой измельченный табачный продукт.

Ассоциация профессиональных футболистов проведет исследование о его влиянии.

PFA обнаружила растущую распространенность снюса среди игроков во время опросов на семинарах, и некоторые члены обратились за помощью в борьбе с зависимостью.

Хотя снюсы запрещены в Великобритании, потребление их не запрещено. Игроки высокого уровня также были замечены с использованием продукта.