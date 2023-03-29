Украинский тренер Петраков оказался в центре скандала
Новости футбола Сегодня, 04:10
Фото: твиттер сборной Украины
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков грубо ответил на вопрос журналиста о том, почему он не заменил полузащитника Тиграна Барсегяна в матче квалификации Евро-2024 со сборной Турции.
Петраков заявил, что это его решение как главного тренера, за которое он отвечает.
Он также отметил, что журналист может критиковать его решение, но должен понимать, что это его работа как тренера.
“Вы считаете, что я должен был его менять? Я принял такое решение. Если можете, простите меня, пожалуйста”, - сказал он.
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