Украинский талант перешел в АЗ

Пресс-служба АЗ в официальном твиттере объявил о переходе полузащитника донецкого “Шахтера” Богдана Будко.

Футболист перешел в голландский клуб на правах свободного агента. Условия личного контракта не разглашаются.

17-летний Будко является воспитанником “Шахтера”, но не провел ни одного матча за главную команду. Вызывался в юношескую сборную Украины U17, но на поле не выходил.

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