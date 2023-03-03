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Украинский талант перешел в АЗ

Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: твиттер АЗ/Автор неизвестен Фото: твиттер АЗ/Автор неизвестен

Пресс-служба АЗ в официальном твиттере объявил о переходе полузащитника донецкого “Шахтера” Богдана Будко.

Футболист перешел в голландский клуб на правах свободного агента. Условия личного контракта не разглашаются.

17-летний Будко является воспитанником “Шахтера”, но не провел ни одного матча за главную команду. Вызывался в юношескую сборную Украины U17, но на поле не выходил.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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