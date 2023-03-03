"Челси" может подписать лучшего бомбардира "Наполи"

Форвард “Наполи” Виктор Осимхен заинтересовал “Челси”.

Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб собирается сделать официальное предложение по нигерийцу.

По данным источника, совладелец синих Тодд Боули готов увеличить зарплату форварда вдвое - до 9 миллионов евро в год.

Отметим, что за своего лидера неаполитанский клуб хочет выручить 120-130 млн евро.

В этом сезоне Осимхен сыграл 25 матчей, в которых забил 21 гол.