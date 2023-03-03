"Челси" может подписать лучшего бомбардира "Наполи"
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Наполи/Автор неизвестен
Форвард “Наполи” Виктор Осимхен заинтересовал “Челси”.
Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб собирается сделать официальное предложение по нигерийцу.
По данным источника, совладелец синих Тодд Боули готов увеличить зарплату форварда вдвое - до 9 миллионов евро в год.
Отметим, что за своего лидера неаполитанский клуб хочет выручить 120-130 млн евро.
В этом сезоне Осимхен сыграл 25 матчей, в которых забил 21 гол.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:03 "Реал" проиграл "Барселоне" в Кубке Испании
Новости футбола Вчера, 12:42 "Барселона" подписала сына легенды футбола
Новости футбола 01 мар 2023, 16:46 "Арсенал" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ
Новости футбола 01 мар 2023, 16:41 "Манчестер Юнайтед" одержал тяжелейшую победу в Кубке Англии
Новости футбола 01 мар 2023, 12:30 "Реал" вышел в четвертьфинал Юношеской Лиги чемпионов
Новости футбола 28 фев 2023, 16:51 "Манчестер Сити" крупно выиграл в Кубке Англии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:34 "Кадис” потребовал остановить розыгрыш чемпионата Испании из-за судейской ошибки Новости футбола Сегодня, 06:15 Фанаты "Реала" раскидали банкноты с изображением Лапорты Новости футбола Сегодня, 06:00 Агент Холанда назвала самый привлекательный клуб мира Новости футбола Сегодня, 05:52 Экс-тренер "Шахтера" получил дисквалификацию во Франции Новости футбола Сегодня, 05:26 Гари Невилл назвал четырех важнейших игроков "МЮ" на сегодня Новости футбола Сегодня, 05:19 "Реал" готовит 220 миллионов на трансфер Мбаппе Новости футбола Сегодня, 05:00 Игрок Иордании получил красную на 5 секунде (видео) Новости футбола Сегодня, 04:55 Скандальному легионеру московского "Спартака" не дадут гражданство РФ Новости футбола Сегодня, 04:38 Заслуженный тренер СССР выступила против высоких зарплат у футболистов в РФ Новости футбола Сегодня, 04:00 "Челси" может подписать лучшего бомбардира "Наполи"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг 3 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Наполи - Лацио 3 марта 2023 года Футбол 04 мар 2023 Прогноз на матч Аталанта - Удинезе 4 марта 2023 года Футбол 04 мар 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Милан 4 марта 2023 года