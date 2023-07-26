Украинский полузащитник киевского "Динамо" перешел в польский "Заглембе"

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Сергея Булецы в “Заглембе” из Любина.

Польский клуб арендовал футболиста до лета 2024 года. Стоит отметить, что контракт игрока с “Динамо” также истекает через год. Таким образом, хавбек может не вернуться в украинский клуб по окончании срока аренды.

24-летний Булеца является воспитанником “Динамо”. За основную команду киевского клуба он не провел ни одного матча. На правах аренды футболист выступал за луганскую “Зарю” и “Днепр-1”.

Булеца сыграл за “Днепр-1” 51 матч, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. В составе “Зари” он принял участие в 54 матчах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.

Булеца с 2021 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду три матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Напомним, что “Динамо” в прошлом сезоне финишировало на четвертом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.