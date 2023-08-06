Украинец Артем Довбик перешел в клуб Ла Лиги

Пресс-служба “Жироны” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Днепр-1” и сборной Украины Артема Довбика.

Испанский клуб заплатил за футболиста семь миллионов евро. Данный трансфер стал самым дорогим в истории “Жироны”. Украинец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Напомним, что за “Жирону” с января 2023 года играет полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков.

26-летний Довбик выступал за “Днепр-1” с лета 2020 года. Он перешел в украинский клуб из датского “Мидтъюлланда”. Сумма трансфера составила 450 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Днепра 86 матчей во всех турнирах, забил 54 гола и отдал 14 результативных передач. В составе “Днепра-1" Довбик становился серебряным призером чемпионата Украины в сезоне-2022/2023. Ранее он также играл за “Черкасский Днепр”, “Днепр”, “Зарю” (Бельцы) и “Сённерйюск”.

Довбик с 2021 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 18 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки.