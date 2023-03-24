Украина U21 на 94-й минуте вырвала победу в товарищеском матче

Молодежная сборная Украины U21 в товарищеском матче обыграла сборную Дании U21 со счетом 3:2.

В середине первого тайма счет открыл Максим Брагару, но в начале второй половины равновесие восстановил Матс Хадсен. В середине тайма украинцев вывел вперед Олег Очеретько. На 85-й минуте счет сравнял Мауриц Кьергор. В компенсированное время победу Украины принес Даниил Сикан.

Украина U21 - Дания U21 - 3:2 (1:0)

Голы: Брагару, 22 - 1:0, Хадсен, 47 - 1:1, Очеретько, 67 - 2:1, Кьергор, 85 - 2:2, Сикан, 90+4 - 3:2

Украина U21: Фесюн, Роман, Боль, Брагару, Дидык, Дмарбаев, Желизко, Кухаревич, Назаренко, Очеретько, Рубчинский.

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