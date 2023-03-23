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Феерия Португалии, победы Англии и Дании: результаты отбора Евро-2024 23 марта

Новости футбола Сегодня, 17:53
Фото: инстаграм сборной Дании/Автор неизвестен Фото: инстаграм сборной Дании/Автор неизвестен

23 марта состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Стоит отметить крупную победу Португалии над Лихтенштейном, победы Англии и Дании над Италией и Финляндией.

Группа С

Италия – Англия - 1:2 (0:2)
Голы: Райс, 13 - 0:1, Кейн, 44 (с пенальти) - 0:2, Ретеги, 56 - 1:2

Северная Македония – Мальта - 2:1 (0:0)
Голы: Элмаз, 66 - 1:0, Чурлинов, 72 - 2:0, Янкам, 85 - 2:1

Группа Н

Казахстан – Словения - 1:2 (1:0)
Голы: Самородов, 23 - 1:0, Брекало, 47 - 1:1, Випотник, 78 - 1:2

Дания – Финляндия - 3:1 (1:0)
Голы: Хейлунд, 21 - 1:0, Антман, 53 - 1:1, Хейлунд, 82 - 2:1, Хейлунд, 90 - 3:1

Сан-Марино – Северная Ирландия - 0:2 (0:1)
Голы: Чарльз, 24 - 0:1, Чарльз, 55 - 0:2

Группа J

Португалия – Лихтенштейн - 4:0 (1:0)
Голы: Канселу, 8 - 1:0, Бернарду Силва, 47 - 2:0, Роналду, 51 (с пенальти) - 3:0, Роналду, 63 - 4:0

Словакия – Люксембург - 0:0

Босния и Герцеговина – Исландия - 3:0 (2:0)
Голы: Крунич, 14 - 1:0, Крунич, 40 - 2:0, Дедич, 63 - 3:0

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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