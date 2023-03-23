"Реал" определил главную трансферную цель на лето 2024 года

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему “Манчестер Сити” и сборной Норвегии Эрлингу Холанду, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает кандидатуру норвежца в качестве приоритетной трансферной цели на лето 2024 года. Именно в этот момент в контракте форварда активируется опция о сумме отступных в размере 200 миллионов евро. В “Реале” он может заменить французского нападающего Карима Бензема.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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