УЕФА открыла дисциплинарное производство против Хорватской футбольной ассоциации

УЕФА открыла проведение против Хорватской ассоциации футбола по вывешиванию флага усташей на трибунах матча с Латвией, сообщили на официальном сайте ассоциации.

На стадионе был замечен болельщик, который несколько раз в течение матча демонстрировал флаг усташей. Поэтому наблюдатель FARE подал отчет по этому инциденту. УЕФА нарушило дисциплинарное производство против Хорватской ассоциации футбола. Хорватия находится под условным приговором из-за дискриминационного поведения фанатов в Лиге наций. Теперь им грозит реальное закрытие трибун.

Сразу после обращения УЕФА, Хорватская футбольная ассоциация направила официальное письмо в муниципальный суд в Риеке, Департамент полиции Приморье-Горского Котара и Директорат полиции с просьбой прокомментировать результаты уголовного расследования, чтобы Ассоциация могла бы сообщить о дисциплине.

Следует отметить, что усташи – хорватское националистическое общество, созданное в 1929 году. Впоследствии оно переросло в фашистское политическое движение. Усташи организовали геноцид сербов, евреев и цыган, создали многочисленные концлагеря.