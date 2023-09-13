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УЕФА открыла дисциплинарное производство против Хорватской футбольной ассоциации

Новости футбола Сегодня, 14:42
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
УЕФА открыла дисциплинарное производство против Хорватской футбольной ассоциации УЕФА открыла дисциплинарное производство против Хорватской футбольной ассоциации

УЕФА открыла проведение против Хорватской ассоциации футбола по вывешиванию флага усташей на трибунах матча с Латвией, сообщили на официальном сайте ассоциации.

На стадионе был замечен болельщик, который несколько раз в течение матча демонстрировал флаг усташей. Поэтому наблюдатель FARE подал отчет по этому инциденту. УЕФА нарушило дисциплинарное производство против Хорватской ассоциации футбола. Хорватия находится под условным приговором из-за дискриминационного поведения фанатов в Лиге наций. Теперь им грозит реальное закрытие трибун.

Сразу после обращения УЕФА, Хорватская футбольная ассоциация направила официальное письмо в муниципальный суд в Риеке, Департамент полиции Приморье-Горского Котара и Директорат полиции с просьбой прокомментировать результаты уголовного расследования, чтобы Ассоциация могла бы сообщить о дисциплине.

Следует отметить, что усташи – хорватское националистическое общество, созданное в 1929 году. Впоследствии оно переросло в фашистское политическое движение. Усташи организовали геноцид сербов, евреев и цыган, создали многочисленные концлагеря.

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