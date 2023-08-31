УЕФА объявил лучших футболиста и футболистку сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил лауреатов индивидуальных наград по итогам прошлого сезона.

Лучшим футболистом признан нападающий “Манчестер Сити” и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. В минувшем сезоне норвежец провел за английский клуб 53 матча, забил 52 гола и отдал девять результативных передач. В составе “Манчестер Сити” Холанд стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Лучшим тренером среди мужских команд признан наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола. Под его руководством английский клуб в прошлом сезоне сделал требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Лучшей футболисткой признана полузащитник “Барселоны” Айтана Бонмати. В прошлом сезоне она провела 37 матчей и забила 19 голов. В составе “Барселоны” Бонмати стала чемпионкой Испании, выиграла Суперкубок Испании, а также стала победительницей Лиги чемпионов.

Лучшим тренером среди женских команд признана главный тренер сборной Англии Сарина Вигман. Под ее руководством англичанки дошли до финала чемпионата мира-2023.

Кроме того, специальный приз от президента УЕФА Александера Чеферина за достижения на протяжении карьеры получил легендарный немецкий нападающий Мирослав Клозе. Он становился чемпионом мира в 2014 году, а также является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (16 голов).