Нападающий Ливерпуля мечтает об игре в испанском гранде

С уходом Юргена Клоппа покинуть Ливерпуль может сразу несколько звездных игроков и некоторые из них уже выбирают себе другие клубы для продолжения карьеры.

Так, в последнее время много говорится об уходе из «Энфилда» нападающего Дарвина Нуньеса, и, как полагает Mundo Deportivo, уругваец своим следующим пунктом назначения хотел бы иметь испанскую Барселону.

Считается, что Нуньес хочет перебраться в «блауграну», как только клуб попрощается с возрастным Робертом Левандовским. Случится это может так и в это лето, так и в 2025 году, когда у поляка истечёт контракт с каталонцами. Сам же он пока не горит желанием покидать Каталонию.

Напомним, ранее слухи об уходе Нуньеса из Ливерпуля подогрел тот факт, что уругваец удалил из социальной сетиInstagramвсе изображения, которые связаны с мерсисайдским клубом, оставив только аватар в футболке «скаузеров».