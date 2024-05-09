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"Мы жалуемся на отмену гола Начо", - тренер Реала об отмененном голе Баварии

Новости футбола Сегодня, 03:20
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Мы жалуемся на отмену гола Начо", - тренер Реала об отмененном голе Баварии Фото: https://twitter.com/brfootball

Главный тренер Реал Мадрида Карло Анчелотти прокомментировал отмененный гол Баварии Мюнхен на последних минутах.

На послематчевом интервью итальянский специалист заявил, что в этом эпизоде все очевидно - там мог быть офсайд, поэтому мы остановились.

"В последнем эпизоде все достаточно очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились. Это судья высочайшего уровня. Бавария жалуется на этот момент, а мы жалуемся на отмену гола Начо. Йозуа Киммих нырнул", - заявил Анчелотти.

Также он добавил, что чувствовал, когда арбитры смотрели повтор после гола Хоселу. По словам Анчелотти, он сразу считал, что гол по правилам и думал о том, что надо постараться удержать это преимущество.

Напомним, что на 88-й и 90+1 минутах Хоселу оформил дубль и принес Реалу невероятную волевую победу. Мадрид побеждает по сумме двух матчей 4:3 и выходит в финал Лиги Чемпионов УЕФА, где сыграет против Боруссии Дортмунд.

Однако, ни главный тренер Баварии Мюнхен, ни центральный защитник - остались недовольны качеством судейства в этой игре. По мнению футболиста, у него украли гол.

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