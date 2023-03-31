УЕФА может исключить из отбора Евро-2024 пособников рашистов

УЕФА может исключить сборную беларуси из числа участников отборочного турнира чемпионата Европы-2024, сообщает Sport.ua.

По сведениям источника, данный вопрос будет рассмотрен 4 апреля на заседании Исполкома организации. Ранее более 100 депутатов Европейского парламента подписали письмо с просьбой исключить данную команду из квалификации Евро-2024.

Напомним, что беларусь провально стартовала в отборе, проиграв два матча из двух с разницей мячей 1:7.

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