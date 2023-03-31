Стало известно, какой футболист зарабатывает больше всех в Испании

Хавбек "Реала" Эден Азар является самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Испании.

По данным издания L'Equipe, бельгиец зарабатывает за месяц 2,25 миллиона евро до уплаты налогов.

Второе место в рейтинге занял Роберт Левандовски из "Барселоны", который получает 2,17 миллиона евро, а третью строчку занял капитан каталонского клуба Серджи Бускетс с окладом в 1,91 миллиона евро.

Четвертое место занял защитник “Реала” Давид Алаба (1,88 миллиона евро), а пятую строчку делят его одноклубник Винисиус Жуниор, Жорди Альба из "Барселоны", а также Ян Облак из "Атлетико". Все они получают по 1.67 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.