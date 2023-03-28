У игроков сборной Перу была потасовка с полицией в Испании

Игроки сборной Перу столкнулись с неприятной ситуацией с испанской полицией перед товарищеским матчем против Марокко.

Как пишет местная пресса, футболисты хотели приблизиться к болельщикам, но полицейские попытались им помешать.

В результате возникла потасовка, в которой участвовали несколько игроков и сотрудников правоохранительных органов.

Конфликт удалось уладить. Матч пройдет сегодня в Мадриде на арене “Ванда Метрополитано”.