"Твенте" выиграл плей-офф за место в Лиге Конференций

В ответном финальном матча плей-офф за место в Лиге Конференций “Твенте” на своем поле обыграл “Спарту” со счетом 1:0 и завоевал право сыграть в еврокубке.

Победу клубу из Энсхеде принес гол Джошуа Бренета.

“Твенте” - “Спарта” - 1:0 (0:0) - первый матч - 1:1

Гол: Бренет, 53 - 1:0

“Твенте”: Уннерсталл, Бренет, Плегесуэло (Хилгерс, 90+4), Проппер, Смал, Зерруки, Брама (Хьеле, 78), Влап (Стейн, 71), Черны, Мисидьян, Угальде (ван Вольфсвинкель, 71).

“Спарта”: Олай, Самбо, Вриндс, Эрдхейзен (Абелс, 46), Мэйерс (де Гузман, 78), Китолано, Намли, Версейрен (Тахири, 90), ван Кроой, Саито, Лауритсен.