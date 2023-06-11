"Твенте" выиграл плей-офф за место в Лиге Конференций
Новости футбола Сегодня, 11:30
Фото: инстаграм "Твенте"/Автор неизвестен
В ответном финальном матча плей-офф за место в Лиге Конференций “Твенте” на своем поле обыграл “Спарту” со счетом 1:0 и завоевал право сыграть в еврокубке.
Победу клубу из Энсхеде принес гол Джошуа Бренета.
“Твенте” - “Спарта” - 1:0 (0:0) - первый матч - 1:1
Гол: Бренет, 53 - 1:0
“Твенте”: Уннерсталл, Бренет, Плегесуэло (Хилгерс, 90+4), Проппер, Смал, Зерруки, Брама (Хьеле, 78), Влап (Стейн, 71), Черны, Мисидьян, Угальде (ван Вольфсвинкель, 71).
“Спарта”: Олай, Самбо, Вриндс, Эрдхейзен (Абелс, 46), Мэйерс (де Гузман, 78), Китолано, Намли, Версейрен (Тахири, 90), ван Кроой, Саито, Лауритсен.
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