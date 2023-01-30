Турецкий "Умраниесспор" подписал нападающего "Шахтера"

Пресс-служба "Умраниесспора" на официальном сайте объявила о переходе нигерийского нападающего донецкого “Шахтера” Оларенваджу Кайоде.

Турецкий клуб арендовал 29-летнего футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что контракт игрока с “Шахтером” истекает как раз через полгода. Таким образом, форвард уже не вернется в украинский клуб.

Кайоде перешел в “Шахтер” летом 2018 года из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила три миллиона евро. Форвард провел за “горняков” 24 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. С 2019 года он сдавался в аренду и выступал за “Газиантеп” и “Сивасспор”.

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