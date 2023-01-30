Неймар опередил Месси по результативности в этом сезоне

Неймар лидер по набранным очкам результативности среди всех игроков ПСЖ в этом сезоне.

30-летний бразилец отметился голом в матче чемпионата против “Реймса” и теперь на его счету 32 (17+15) очка по системе “гол+пас” в 25 матчах.

В чемпионате Франции Неймар идет на втором месте в списке бомбардиров с 12 голами, лидирует же Килиан Мбаппе, у которого на один гол больше.

Также отметим, что Неймар обошел Лионеля Месси по системе “гол+пас" в чемпионате - 22 очка против 18.