Тренер "Милана" высказался о неожиданной потере очков

В 33-м туре итальянской Серии А “Милан” не смог победить “Кремонезе”, сыграв вничью 1:1.

Интересно, что действующий чемпион страны сумел отыграться лишь в компенсированное арбитром время.

После матча наставник “Милана” Стефано Пиоли выразил свое разочарование результатом игры и потерей очков.

"Результат не удовлетворяет наших ожиданий. Снова теряем очки в простых матчах. Когда у нас появляется нервозность, все становится сложнее. Мы не достаточно агрессивны в зоне ворот, теряем точность. Нам не удается быстро забивать, а затем мы попадаем в затор", - сказал Пиоли.