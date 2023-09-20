Тренер Манчестер Юнайтед назвал главную проблему команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в новом сезоне.

В частности, он выразил свою обеспокоенность проблемами с травмами игроков.

По словам тренера, у него еще не было возможности сыграть выставить на игру нового сезона самый боевой состав.

"С начала прошлого сезона я еще ни разу не мог выставить на поле лучший состав команды из-за травм. Всегда кто-то получает повреждения. Однако мы всегда достигали результатов, за исключением текущего периода. В прошлом уже сталкивался с подобной ситуацией и справлялся с ней. Нам остается только справиться с этим. В таких ситуациях мне нравится, что ты точно знаешь, что делать - сконцентрироваться на процессе", - приводит слова тен Хага Metro.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" идет лишь на 13-м месте в таблице Английской Премьер-лиги, набрав шесть очков за первые пять сыгранных матчей.