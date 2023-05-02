Тренер киевского "Динамо" Луческу перенес операцию

Наставник киевского “Динамо” Мирча Луческу перенес операцию, связанную с коксартрозом левого бедра.

Журналисты Gazeta Sporturilor сообщают, что она прошла успешно.

В ближайшее время румынский тренер начнет долгосрочную программу восстановления.

Напомним, что Луческу возглавляет “Динамо” с 2020 года, а его трудовой договор действует до середины 2024 года.