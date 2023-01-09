Тренер "Аль-Насра" публично обратился к Роналду

Наставник “Аль-Насра” Руди Гарсия пожелал новичку своей команды Криштиану Роналду получать удовольствие от игры в футбол.

По словам специалиста, в новом клубе португалец должен снова радоваться игре и улыбаться.

“У него был нелегкий период в ”Манчестер Юнайтед", национальной сборной и в личном плане в последние месяцы. Если у него снова получиться получать удовольствие от игры, то цель достигнута.

Это великолепный спортсмен", – сказал француз.