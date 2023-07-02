"Тоттенхэм" выкупил трансфер защитника сборной Испании

Пресс-служба лондонского “Тоттенхэма” на официальном сайте объявила о выкупа трансфера защитника лиссабонского “Спортинга” и сборной Испании Педро Порро.

Английский клуб заплатил за футболиста 40 миллионов евро. Испанец подписал с английским клубом контракт до лета 2028 года.

23-летний Порро в минувшем сезоне выступал за “Тоттенхэм” на правах аренды, провел за клуб 17 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Жирону”, “Манчестер Сити" и “Вальядолид”. За сборную Испании провел два матча.