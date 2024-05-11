Шахтер Донецк в пятнадцатый раз выиграл чемпионат Украины

В украинской Премьер-лиге за два тура до завершения нового сезона стал известен чемпион. Символично, что титул Шахтер Донецк выиграл в очном матче против своего главного конкурента, Динамо Киев, победив 1:0.

За два тура до завершения сезона отрыв Шахтера составляет семь очков.

Для “горняков” это второй подряд чемпионский титул и пятнадцатый в истории. Больше побед в УПЛ только у Динамо Киев - 16.

Благодаря этой победе Шахтер обеспечил себе участие в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2024/2025. Динамо Киев скорее всего удержит второе место в таблице и будет стартовать со второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2024/2025.

Ранее мы сообщали, что Челси готовит солидное предложение еще одному игроку Шахтера Донецк.