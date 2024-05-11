Аль-Хиляль в четвертый раз за последние пять лет стал чемпионом Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 13:07
Фото: twitter.com/Alhilal_EN
На этих выходных в саудовской Про-лиге проходят матчи 31-го тура. За три матча до конца сезона в лиге определился победитель. Аль-Хиляль досрочно завоевал золотые медали в четвертый раз за последние пять сезонов.
Благодаря сегодняшней победе над Аль-Хазмом, Аль-Хиляль стал недосягаем для Ан-Насра Криштиану Роналду. После 31-го матча между командами 12 очков разницы, что позволяет подопечным Жорже Жезуша праздновать итоговую победу.
Интересно, что этот титул чемпионов страны стал для Аль-Хиляля уже 19-м в истории клуба. Это с отрывом является лучшим показателем среди остальных команд. Кроме того, Аль-Хиляль остается самым титулованным клубом Саудовской Аравии и Азии в целом.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости хоккея Сегодня, 12:12 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Новости футбола Вчера, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ
Новости хоккея Вчера, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Новости футбола Вчера, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов
Новости футбола 09 мая 2024, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Новости футбола 09 мая 2024, 17:08 Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:07 Аль-Хиляль в четвертый раз за последние пять лет стал чемпионом Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 12:54 Шахтер Донецк в пятнадцатый раз выиграл чемпионат Украины Новости футбола Сегодня, 12:44 Капитан Челси вернулся в состав команды после тяжелой травмы и операции Новости футбола Сегодня, 12:27 Ройс может стать одноклубником Месси или Роналду Новости футбола Сегодня, 12:15 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 37-го тура Новости хоккея Сегодня, 12:12 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 12:07 Ньюкасл установил клубный рекорд в Премьер-лиге Новости футбола Сегодня, 12:00 Бернли Венсана Компани вернулся в Чемпионшип Новости бокса Сегодня, 11:51 Василий Ломаченко - Джордж Камбосос: дата, когда и где смотреть онлайн бой Новости футбола Сегодня, 11:37 Лутон Таун установил уникальное достижение в АПЛ
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Атлетик Бильбао – Осасуна прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Детройт Сити - Финикс Райзинг прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Мельбурн Виктори – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 Хоккей 12 мая 2024 Словакия — Казахстан прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей 12 мая 2024 Финляндия — Великобритания прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Норвич – Лидс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Кейптаун Сити – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Голден Эрроуз – Чиппа Юнайтед прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 Футбол 12 мая 2024 Вест Бромвич – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей 12 мая 2024 Дания – Канада прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года