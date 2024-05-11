Аль-Хиляль в четвертый раз за последние пять лет стал чемпионом Саудовской Аравии

На этих выходных в саудовской Про-лиге проходят матчи 31-го тура. За три матча до конца сезона в лиге определился победитель. Аль-Хиляль досрочно завоевал золотые медали в четвертый раз за последние пять сезонов.

Благодаря сегодняшней победе над Аль-Хазмом, Аль-Хиляль стал недосягаем для Ан-Насра Криштиану Роналду. После 31-го матча между командами 12 очков разницы, что позволяет подопечным Жорже Жезуша праздновать итоговую победу.

Интересно, что этот титул чемпионов страны стал для Аль-Хиляля уже 19-м в истории клуба. Это с отрывом является лучшим показателем среди остальных команд. Кроме того, Аль-Хиляль остается самым титулованным клубом Саудовской Аравии и Азии в целом.

🏆 #AlHilal is the CHAMPION of Roshn Saudi League for the 19th time, the 68th title in the history 👏🏻

Congratulations 💪🏻💙#CHAMP19NS 🥇 #AlHilal68 ✅ pic.twitter.com/iQYfdZzISL — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 11, 2024