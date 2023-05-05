"Тоттенхэм" теряет основного вратаря

Французский вратарь лондонского “Тоттенхэма” Уго Льорис выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболист получил повреждение бедра в матче чемпионата Англии против “Ньюкасла” (1:6).

“Уго пропустит остаток сезона. Мы получили результаты медицинского обследования. Мы разочарованы, но, впрочем, мы этого и ожидали”, - сказал исполняющий обязанности главного тренера Райан Мэйсон.

В нынешнем сезоне 36-летний Льорис провел за “Тоттенхэм” 31 матч во всех турнирах и пропустил 45 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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