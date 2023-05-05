Артета получит внушительную сумму на трансферы для "Арсенала"

Наставник “Арсенала” Микель Артета получит солидную финансовую поддержку от руководства клуба ближайшим летом.

По словам журналиста Мигеля Дилэйни, на трансферы тренеру выделят 170 миллионов евро.

В приоритете стоит покупка нового полузащитника, также привлекательным остается для “Арсенала” капитан “Вест Хэма” Деклан Райс.

Источник пишет, что в планах “канониров” также купить нового защитника.