"Тоттенхэм" переключился на новую кандидатуру на должность тренера

Шотландский клуб "Селтик" может потерять своего главного тренера Ангелоса Постекоглу, который находится на радаре лондонского "Тоттенхэма".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "шпоры" уже начали переговоры с тренером, который является приоритетным вариантом для клуба.

Также в списке кандидатов на пост главного тренера "Тоттенхэма" находится Луис Энрике.

В прошлом сезоне "шпоры" заняли восьмое место в Английской премьер-лиге.