"Тоттенхэм" объявил о переходе итальянского вратаря

Пресс-служба лондонского “Тоттенхэма” на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Эмполи” Гульельмо Викарио.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2028 года.

26-летний Викарио выступал за “Эмполи” с 2021 года. Всего он провел за клуб 71 матч во всех турнирах и пропустил 113 голов. Ранее играл за “Венецию”, “Кальяри” и “Перуджу”.