"Тоттенхэм" купил полузащитника сборной Англии

Пресс-служба “Тоттенхэма” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Лестера” и сборной Англии Джеймса Мэддисона.

Лондонский клуб заплатил за футболиста 46 миллионов евро. “Тоттенхэм” заключил с 26-летним игроком контракт до лета 2028 года.

Мэддисон перешел в “Лестер” летом 2018 года из “Норвича”. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего он провел за клуб 203 матча во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 41 результативную передачу. Ранее играл за “Ковентри” и “Абердин”. За сборную Англии сыграл три матча и не отметился результативными действиями.