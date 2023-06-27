"Тоттенхэм" близок к покупке полузащитника сборной Англии

Полузащитник “Лестера” и сборной Англии Джеймс Мэддисон близок к переходу в “Тоттенхэм”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Клубы также близки к достижению договоренности по сумме трансфера.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется “Ньюкасл”.

В минувшем сезоне 26-летний Мэддисон провел за “Лестер” 32 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.