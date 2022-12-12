Таланта "Боруссии" Дортмунд едва не выгнали из сборной во время ЧМ-2022

Полузащитника дортмундской “Боруссии” Джованни Рейну едва не выгнали из сборной США во время чемпионата мира-2022, сообщает ESPN.

По сведениям источника, тренерский штаб американской национальной команды был крайне недоволен отношением футболиста к тренировочному процессу, а также его игрой в товарищеском матче против “Аль-Гарафы" перед турниром. Уладить конфликт удалось лишь благодаря извинениям со стороны хавбека. Но, несмотя на это, он принял на ЧМ-2022 участие только в двух матчах, отыграв в сумме 52 минуты.

В нынешнем сезоне 20-летний Рейна провел за “Боруссию” и сборную США 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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