Пеле поддержал Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле поддержал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета его национальной команды с чемпионата мира-2022.

“Спасибо, что заставил нас улыбаться, мой друг”, - написал Пеле в комментариях в инстаграме Роналду.

Напомним, что Португалия вылетела с ЧМ-2022 после поражения от Марокко (0:1) в четвертьфинале.

37-летний Роналду на чемпионате мира принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти.

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