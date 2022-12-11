Бускетс может остаться в "Барселоне"

Полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс может остаться в команде, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, сохранить игрока хочет лично главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес. В связи с этим, клуб может предложить полузащитнику новый контракт, но со значительным понижением зарплаты.

В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за “Барселону” и сборную Испании 26 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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