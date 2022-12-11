"Барселона" нацелилась на защитника сборной Англии

Защитник сборной Англии Люк Шоу заинтересовал “Барселону”.

Как пишет Sport, испанцы могут попробовать подписать игрока “Манчестер Юнайтед” ближайшим летом. О деталях потенциальной сделки ничего не сообщается.

Отметим, что Шоу играет за “МЮ” с 2014 года. На его счету три гола и 24 результативные передачи в 218 матчах.

В текущем сезоне англичанин принял участие в 15 встречах, в которых отдал две голевые передачи.