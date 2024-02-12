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Страшная трагедия. Мировой рекордсмен в марафоне погиб в автокатастрофе

Новости легкой атлетики Сегодня, 03:03
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Страшная трагедия. Мировой рекордсмен в марафоне погиб в автокатастрофе AP

Вчера, 11 февраля, в возрасте 24 лет оборвалась жизнь мирового рекордсмена в марафоне Келвина Киптума.

Смертельное ДТП произошло в Западной Кении поздним вечером. Машина, за рулем которой находился Киптум, съехала с трассы и на большой скорости врезалась в дерево. Помимо Киптума в автокатастрофе погиб его тренер Герваис Хакизимана.

Девушка, которая также находилась в машине, госпитализирована с многочисленными травмами.

8 октября прошлого года Келвин Киптум установил новый мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию. В Чикаго 42 километра и 195 метров за 2 часа и 35 секунд. Предыдущий рекорд (2 часа, 1 минута и 9 секунд) принадлежал другому кенийцу Элиуду Кипчоге.

Киптум ставил перед собой цель стать первым человеком, который пробежит марафон быстрее, чем за 2 часа. Он планировал принимать участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

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